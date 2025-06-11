Киев всё же забрал тела своих военных, которые почти неделю пролежали в рефрижераторах на границе
Киев сообщил о возвращении 1212 тел погибших украинских военных
Обложка © Координационный штаб Украины
Украинский координационный штаб сообщил о возвращении 1212 погибших военных ВСУ. Пока не уточняется, идёт ли речь о телах, которые Россия уже неделю пытается передать Киеву на границе.
Напомним, что Киев по неизвестным причинам нарушил стамбульские договорённости и перенёс запланированный обмен пленными и приём тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ с 7 июня находятся в Брянской области. По мнению журналистов, власти Украины таким образом хотят скрыть реальные потери.