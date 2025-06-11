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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 июня, 09:17

Киев всё же забрал тела своих военных, которые почти неделю пролежали в рефрижераторах на границе

Киев сообщил о возвращении 1212 тел погибших украинских военных

Обложка © Координационный штаб Украины

Обложка © Координационный штаб Украины

Украинский координационный штаб сообщил о возвращении 1212 погибших военных ВСУ. Пока не уточняется, идёт ли речь о телах, которые Россия уже неделю пытается передать Киеву на границе.

На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе
На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе

Напомним, что Киев по неизвестным причинам нарушил стамбульские договорённости и перенёс запланированный обмен пленными и приём тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ с 7 июня находятся в Брянской области. По мнению журналистов, власти Украины таким образом хотят скрыть реальные потери.

Александра Вишнякова
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