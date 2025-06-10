На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе

В эфире украинского телемарафона показали, как жительница Черниговской области ищет своего мужа, который исчез в зоне боевых действий и спрашивает о нём у военных, вернувшихся после обмена. При этом имя этого военнослужащего есть в списках погибших, которых Киев отказывается забирать. На этот момент обратил внимание журналист Константин Придыбайло.

Жительница Черниговской области ищет мужа, чьё имя есть в списках тел, хранящихся в рефрижераторах. Видео © «Единые новости»

«Женщина ищет мужа в эфире украинского телемарафона, а он в списках тел из рефрижератора. Павлушко Александр Николаевич отправился на первое и последнее боевое задание и не вернулся. Кто-то сказал, что видел его в месте содержания пленных, но это скорее всего было просто проброшенная фраза», — пишет он.