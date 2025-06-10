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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 июня, 10:50

На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе

Журналист Придыбайло: Зеленский не даёт 6000 украинок похоронить своих мужей

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В эфире украинского телемарафона показали, как жительница Черниговской области ищет своего мужа, который исчез в зоне боевых действий и спрашивает о нём у военных, вернувшихся после обмена. При этом имя этого военнослужащего есть в списках погибших, которых Киев отказывается забирать. На этот момент обратил внимание журналист Константин Придыбайло.

Жительница Черниговской области ищет мужа, чьё имя есть в списках тел, хранящихся в рефрижераторах. Видео © «Единые новости»

«Женщина ищет мужа в эфире украинского телемарафона, а он в списках тел из рефрижератора. Павлушко Александр Николаевич отправился на первое и последнее боевое задание и не вернулся. Кто-то сказал, что видел его в месте содержания пленных, но это скорее всего было просто проброшенная фраза»,пишет он.

Журналист рекомендовал украинкам обращаться с вопросами о своих мужьях к Владимиру Зеленскому. Сейчас в Незалежной может быть до 6000 женщин, потерявших супругов, а главарь киевского режима не позволяет им даже провести человеческие похороны, подчеркнул Придыбайло.

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Напомним, что к настоящему моменту были опубликованы три списка с именами погибших украинских военнослужащих, чьи тела готовы к передаче. В первом из них — 97 человек, во втором — 91, в опубликованном сегодня третьем — 28. Киев по-прежнему не забирает готовые к передаче останки, которые стоят на границе в Брянской области в фурах-холодильниках с 7 июня. В воскресенье власти Украины заявили, что процедура переносится на эту неделю.

Юрий Лысенко
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