На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе
Журналист Придыбайло: Зеленский не даёт 6000 украинок похоронить своих мужей
Обложка © Минобороны России
В эфире украинского телемарафона показали, как жительница Черниговской области ищет своего мужа, который исчез в зоне боевых действий и спрашивает о нём у военных, вернувшихся после обмена. При этом имя этого военнослужащего есть в списках погибших, которых Киев отказывается забирать. На этот момент обратил внимание журналист Константин Придыбайло.
Жительница Черниговской области ищет мужа, чьё имя есть в списках тел, хранящихся в рефрижераторах. Видео © «Единые новости»
«Женщина ищет мужа в эфире украинского телемарафона, а он в списках тел из рефрижератора. Павлушко Александр Николаевич отправился на первое и последнее боевое задание и не вернулся. Кто-то сказал, что видел его в месте содержания пленных, но это скорее всего было просто проброшенная фраза», — пишет он.
Журналист рекомендовал украинкам обращаться с вопросами о своих мужьях к Владимиру Зеленскому. Сейчас в Незалежной может быть до 6000 женщин, потерявших супругов, а главарь киевского режима не позволяет им даже провести человеческие похороны, подчеркнул Придыбайло.
Напомним, что к настоящему моменту были опубликованы три списка с именами погибших украинских военнослужащих, чьи тела готовы к передаче. В первом из них — 97 человек, во втором — 91, в опубликованном сегодня третьем — 28. Киев по-прежнему не забирает готовые к передаче останки, которые стоят на границе в Брянской области в фурах-холодильниках с 7 июня. В воскресенье власти Украины заявили, что процедура переносится на эту неделю.