Появились новые списки погибших солдат ВСУ, которых отказался забирать Киев

Глава Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал в своём телеграм-канале очередной перечень украинских военных, чьи останки должны были быть переданы Киеву 7 июня. В опубликованном списке содержится информация о 91 военнослужащем ВСУ.

«Мне сообщают, что родственники пропавших без вести благодарны за публикацию данных о погибших, данных, которые Киев скрывает. Киев относится к своим людям как к расходному материалу, Россия же всегда проявляла уважение к погибшим», — написал Балицкий.