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9 июня, 17:18

Появились новые списки погибших солдат ВСУ, которых отказался забирать Киев

Глава Запорожья Балицкий опубликовал вторую часть списков погибших солдат ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Глава Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал в своём телеграм-канале очередной перечень украинских военных, чьи останки должны были быть переданы Киеву 7 июня. В опубликованном списке содержится информация о 91 военнослужащем ВСУ.

Списки погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Списки погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Списки погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Списки погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

«Мне сообщают, что родственники пропавших без вести благодарны за публикацию данных о погибших, данных, которые Киев скрывает. Киев относится к своим людям как к расходному материалу, Россия же всегда проявляла уважение к погибшим», — написал Балицкий.

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Напомним, Киев отложил обмен пленными и передачу тел погибших украинских военных. Возможно, он пройдёт на следующей неделе. В Госдуме назвали редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима. В МИД РФ считают, что Незалежная не ценит своих граждан.

Александра Мышляева
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