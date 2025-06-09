Появились новые списки погибших солдат ВСУ, которых отказался забирать Киев
Глава Запорожья Балицкий опубликовал вторую часть списков погибших солдат ВСУ
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Глава Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал в своём телеграм-канале очередной перечень украинских военных, чьи останки должны были быть переданы Киеву 7 июня. В опубликованном списке содержится информация о 91 военнослужащем ВСУ.
«Мне сообщают, что родственники пропавших без вести благодарны за публикацию данных о погибших, данных, которые Киев скрывает. Киев относится к своим людям как к расходному материалу, Россия же всегда проявляла уважение к погибшим», — написал Балицкий.
Напомним, Киев отложил обмен пленными и передачу тел погибших украинских военных. Возможно, он пройдёт на следующей неделе. В Госдуме назвали редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима. В МИД РФ считают, что Незалежная не ценит своих граждан.