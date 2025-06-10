Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал третью часть списка идентифицированных погибших украинских военнослужащих, в который вошли почти 30 человек. В документе указаны места гибели солдат ВСУ: Курская область, Донецк, Запорожская область:

Списки погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Филонович Сергей Викторович 10.09.1986 (военный билет) Харченко Виталий А. Л/Н 2712822872 Копланский Сергей Анатольевич 22.09.1971 (паспорт, военный билет) Скоробогатый Александр Влодимирович Мельниченко Артур Сергеевич (удостоверение офицера) Еремен Александр Викторович 12.10.1974Л/Н именной ΑΓ. 068792 Шевченко Александр Николаевич 26.02.1984 права Крочак Ярослав Омельянович в/б Н.М. Г-125772 д/м Н.М. Г-186169 д/п Щетинин Эдуард Владимирович. 20.10.1996 жетон Куча Виталий Иванович 11.05.1977 (документы) Пшеничко Сергей Васильевич 09.08.1974 (военный билет) Мишарин Махаил Сергеевич Л/Н 3174205019 Побережный Сергей Анатольевич 03.03.1993 Затворный Дмитрий Александрович 12.08.1994 ДНР, Холявка Роман Богданович Л/Н 3533900738 Филипенко Сергей Владимирович 16.04.1982 19 Гущин Алексей Анатольевич 25.04.1981 20 21 22 23 Чирук Иван Васильевич (жетон) Томашенец Александр Петрович (документы) Суслов Виктор Анатольевич (документы) Савченко Дмитрий Владимирович (военный билет) Голятин Тарас Петрович (военный билет) Новак Роман Владимирович Л/Н 3590812672 (жетон) Немировский Геннадий Анатольевич (паспорт, военный билет) Карчхадзе Валерий Мамукович (военный билет) Ващенко Сергей Васильевич 17.02.1975 (военный билет) Лебедь Виктор Иванович 25.09.1967 (военный билет) Петришин Михаил Ярославович 03.08.1972

«Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых всё ещё надеются найти их родители, жёны, дети. И судьба этих людей — судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них», — написал Балицкий.