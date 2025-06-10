Опубликован новый список погибших солдат ВСУ, чьи тела четвёртые сутки лежат в фурах на границе
Глава Запорожья Балицкий выложил новый список солдат ВСУ, чьи тела не забирают
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал третью часть списка идентифицированных погибших украинских военнослужащих, в который вошли почти 30 человек. В документе указаны места гибели солдат ВСУ: Курская область, Донецк, Запорожская область:
Списки погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
- Филонович Сергей Викторович 10.09.1986 (военный билет)
- Харченко Виталий А. Л/Н 2712822872
- Копланский Сергей Анатольевич 22.09.1971 (паспорт, военный билет)
- Скоробогатый Александр Влодимирович
- Мельниченко Артур Сергеевич (удостоверение офицера)
- Еремен Александр Викторович 12.10.1974Л/Н именной ΑΓ. 068792
- Шевченко Александр Николаевич 26.02.1984 права
- Крочак Ярослав Омельянович в/б Н.М. Г-125772 д/м Н.М. Г-186169 д/п
- Щетинин Эдуард Владимирович. 20.10.1996 жетон
- Куча Виталий Иванович 11.05.1977 (документы)
- Пшеничко Сергей Васильевич 09.08.1974 (военный билет)
- Мишарин Махаил Сергеевич Л/Н 3174205019
- Побережный Сергей Анатольевич 03.03.1993
- Затворный Дмитрий Александрович 12.08.1994 ДНР,
- Холявка Роман Богданович Л/Н 3533900738
- Филипенко Сергей Владимирович 16.04.1982 19
- Гущин Алексей Анатольевич 25.04.1981 20 21 22 23
- Чирук Иван Васильевич (жетон)
- Томашенец Александр Петрович (документы)
- Суслов Виктор Анатольевич (документы)
- Савченко Дмитрий Владимирович (военный билет)
- Голятин Тарас Петрович (военный билет)
- Новак Роман Владимирович Л/Н 3590812672 (жетон)
- Немировский Геннадий Анатольевич (паспорт, военный билет)
- Карчхадзе Валерий Мамукович (военный билет)
- Ващенко Сергей Васильевич 17.02.1975 (военный билет)
- Лебедь Виктор Иванович 25.09.1967 (военный билет)
- Петришин Михаил Ярославович 03.08.1972
«Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых всё ещё надеются найти их родители, жёны, дети. И судьба этих людей — судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них», — написал Балицкий.
Он также рассказал, что часто встречался с украинскими бойцами, которые чётко понимали, что их «единственный шанс сохранить жизнь — сдаться в плен». Сейчас многие солдаты ВСУ — это ранее обычные парни, пенсионеры и селяне, которых просто «схватили в охапку» и отправили на фронт.
Балицкий уже успел выложить два списка, в которых значатся погибшие бойцы ВСУ. В первом перечне были указаны данные 97 военнослужащих. Во втором опубликованном списке содержалась информация о 91 бойце. Тела всех этих мужчин украинская сторона не забирает, хотя останки в фурах стоят на границе с 7 июня. Россия в Стамбуле согласилась передать Незалежной останки всего 6000 военнослужащих. Но в воскресенье Украина внезапно сообщила о переносе процедуры.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom