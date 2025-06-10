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10 июня, 08:17

Опубликован новый список погибших солдат ВСУ, чьи тела четвёртые сутки лежат в фурах на границе

Глава Запорожья Балицкий выложил новый список солдат ВСУ, чьи тела не забирают

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал третью часть списка идентифицированных погибших украинских военнослужащих, в который вошли почти 30 человек. В документе указаны места гибели солдат ВСУ: Курская область, Донецк, Запорожская область:

Списки погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Списки погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

  1. Филонович Сергей Викторович 10.09.1986 (военный билет)
  2. Харченко Виталий А. Л/Н 2712822872
  3. Копланский Сергей Анатольевич 22.09.1971 (паспорт, военный билет)
  4. Скоробогатый Александр Влодимирович
  5. Мельниченко Артур Сергеевич (удостоверение офицера)
  6. Еремен Александр Викторович 12.10.1974Л/Н именной ΑΓ. 068792
  7. Шевченко Александр Николаевич 26.02.1984 права
  8. Крочак Ярослав Омельянович в/б Н.М. Г-125772 д/м Н.М. Г-186169 д/п
  9. Щетинин Эдуард Владимирович. 20.10.1996 жетон
  10. Куча Виталий Иванович 11.05.1977 (документы)
  11. Пшеничко Сергей Васильевич 09.08.1974 (военный билет)
  12. Мишарин Махаил Сергеевич Л/Н 3174205019
  13. Побережный Сергей Анатольевич 03.03.1993
  14. Затворный Дмитрий Александрович 12.08.1994 ДНР,
  15. Холявка Роман Богданович Л/Н 3533900738
  16. Филипенко Сергей Владимирович 16.04.1982 19
  17. Гущин Алексей Анатольевич 25.04.1981 20 21 22 23
  18. Чирук Иван Васильевич (жетон)
  19. Томашенец Александр Петрович (документы)
  20. Суслов Виктор Анатольевич (документы)
  21. Савченко Дмитрий Владимирович (военный билет)
  22. Голятин Тарас Петрович (военный билет)
  23. Новак Роман Владимирович Л/Н 3590812672 (жетон)
  24. Немировский Геннадий Анатольевич (паспорт, военный билет)
  25. Карчхадзе Валерий Мамукович (военный билет)
  26. Ващенко Сергей Васильевич 17.02.1975 (военный билет)
  27. Лебедь Виктор Иванович 25.09.1967 (военный билет)
  28. Петришин Михаил Ярославович 03.08.1972

«Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых всё ещё надеются найти их родители, жёны, дети. И судьба этих людей судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них», — написал Балицкий.

Он также рассказал, что часто встречался с украинскими бойцами, которые чётко понимали, что их «единственный шанс сохранить жизнь — сдаться в плен». Сейчас многие солдаты ВСУ — это ранее обычные парни, пенсионеры и селяне, которых просто «схватили в охапку» и отправили на фронт.

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Балицкий уже успел выложить два списка, в которых значатся погибшие бойцы ВСУ. В первом перечне были указаны данные 97 военнослужащих. Во втором опубликованном списке содержалась информация о 91 бойце. Тела всех этих мужчин украинская сторона не забирает, хотя останки в фурах стоят на границе с 7 июня. Россия в Стамбуле согласилась передать Незалежной останки всего 6000 военнослужащих. Но в воскресенье Украина внезапно сообщила о переносе процедуры.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Наталья Афонина
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