Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский намеренно отказывается принимать тела погибших боевиков Вооружённых сил Украины, чтобы избежать ответственности за последствия конфликта.

«Зеленский и его команда пытаются выдать чёрное за белое. Именно украинская сторона снова сорвала договорённости по приёму тел погибших», — написал Дмитрук в своих социальных сетях.

Нардеп также отметил, что руководство страны «по уши в крови и горе украинских граждан», но вместо того, чтобы взять на себя ответственность, продолжает обвинять других.