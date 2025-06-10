«По уши в крови»: В Раде обвинили Зеленского в попытке избежать ответственности
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский испугался забрать тела солдат ВСУ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский намеренно отказывается принимать тела погибших боевиков Вооружённых сил Украины, чтобы избежать ответственности за последствия конфликта.
«Зеленский и его команда пытаются выдать чёрное за белое. Именно украинская сторона снова сорвала договорённости по приёму тел погибших», — написал Дмитрук в своих социальных сетях.
Нардеп также отметил, что руководство страны «по уши в крови и горе украинских граждан», но вместо того, чтобы взять на себя ответственность, продолжает обвинять других.
До этого Дмитрук заявил, что Зеленский лично распорядился не забирать тела украинских военнослужащих. Он также понадеялся, что эта ситуация станет «катарсисом» и пробудит украинское общество, что приведёт к гражданскому противостоянию киевскому режиму.
Напомним, что в минувшую субботу российская сторона сообщила о срыве передачи тел погибших военных ВСУ и обмена пленными. Генерал-лейтенант Александр Зорин отметил, что Украина не вышла на контакт, несмотря на заранее объявленную дату. Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается принимать тела своих павших солдат, потому что не хочет признавать масштаб потерь.