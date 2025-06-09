«40 тысяч мертвецов»: На Западе рассказали о российском «ходе конём», который уничтожит Украину
Politico: Россия хранит 40 тысяч тел бойцов ВСУ для давления на экономику Украины
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В России находится не менее 40000 тел украинских военных, которые могут быть использованы как инструмент экономического давления. Только возвращение 6000 тел, находящихся у границы, обойдётся Украине более чем в $2 млрд — расходы включают идентификацию, транспортировку, экспертизы и выплаты семьям, сообщает Politico.
В 2022 году Киев принял закон, гарантирующий выплаты семьям погибших военнослужащих в размере не менее 15 млн гривен (~$360 тыс. или 28 млн руб.). Эта мера была призвана поддержать моральный дух армии и граждан. Однако, как заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, теперь украинские власти не спешат забирать тела погибших, чтобы не платить эти огромные суммы вдовам.
Напомним, что передача тел должна была состояться 7 июня, но Киев не приехал за погибшими. Всего предполагалось передать Незалежной тела шести тысяч военнослужащих. 8 июня представители Банковой всё-таки вышли на связь и предложили перенести обмен на следующую неделю. В Москве отметили, что российская сторона выполняет договорённости, достигнутые в Стамбуле, тогда как Зеленский постоянно нарушает обещания.