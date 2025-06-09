В России находится не менее 40000 тел украинских военных, которые могут быть использованы как инструмент экономического давления. Только возвращение 6000 тел, находящихся у границы, обойдётся Украине более чем в $2 млрд — расходы включают идентификацию, транспортировку, экспертизы и выплаты семьям, сообщает Politico.

В 2022 году Киев принял закон, гарантирующий выплаты семьям погибших военнослужащих в размере не менее 15 млн гривен (~$360 тыс. или 28 млн руб.). Эта мера была призвана поддержать моральный дух армии и граждан. Однако, как заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, теперь украинские власти не спешат забирать тела погибших, чтобы не платить эти огромные суммы вдовам.