Киев не может произвести с Москвой обмен телами погибших военных, так как у него их попросту нет. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

По его словам, Россия с уважением относится к телам погибших солдат ВСУ. Российские военные забирают их с поля боя, идентифицируют личности и помещают в морг. Однако на Украине ситуация совершенно иная.

«Никто тела павших российских солдат обычно не забирает, что лишний раз показывает сатанинскую сущность режима Владимира Зеленского. Он не выпускает живых из страны и не принимает погибших. Зеленский — душегуб, который не даёт родственникам погибших достойно похоронить их», — подчеркнул Олейник в беседе с «Ридусом».