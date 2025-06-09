«Душегуб»: Экс-депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших солдат
Экс-нардеп Олейник: У Киева нет шести тысяч тел погибших для обмена с Москвой
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Киев не может произвести с Москвой обмен телами погибших военных, так как у него их попросту нет. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
По его словам, Россия с уважением относится к телам погибших солдат ВСУ. Российские военные забирают их с поля боя, идентифицируют личности и помещают в морг. Однако на Украине ситуация совершенно иная.
«Никто тела павших российских солдат обычно не забирает, что лишний раз показывает сатанинскую сущность режима Владимира Зеленского. Он не выпускает живых из страны и не принимает погибших. Зеленский — душегуб, который не даёт родственникам погибших достойно похоронить их», — подчеркнул Олейник в беседе с «Ридусом».
Напомним, что передача тел была запланирована на 7 июня, однако украинская сторона не явилась за погибшими. Всего предполагалось передать Украине тела шести тысяч военнослужащих ВСУ. 8 июня Киев предложил перенести обмен на следующую неделю. В Москве подчеркнули, что строго выполняют договорённости, достигнутые в Стамбуле, тогда как Владимир Зеленский постоянно придумывает новые поводы уйти от обязательств.