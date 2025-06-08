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8 июня, 11:12

На Западе раскрыли реальную причину отказа Зеленского забирать тела солдат ВСУ

Журналист Христофору: Украина не стала забирать тела, чтобы скрыть число потерь

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Отказ Владимира Зеленского забирать тела погибших бойцов обусловлен стремлением скрыть реальное число потерь в конфликте. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

«(Количество убитых, — Прим. Life.ru) ставит под сомнение заявление Зеленского, сделанное в феврале 2025 года», — написал он.

Поводом для такого заявления послужили слова главы киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, где он назвал цифру потерь со стороны Украины в 45,1 тысячи человек за всё время конфликта.

«Это ужасно!» Голландская активистка назвала преступлением отказ Киева забрать тела своих солдат
«Это ужасно!» Голландская активистка назвала преступлением отказ Киева забрать тела своих солдат

Напомним, что ранее украинская сторона перенесла запланированный обмен пленными и передачу тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ находятся в Брянской области, однако представители Киева до сих пор не вышли на связь. Генерал-лейтенант Александр Зорин заявил о готовности России немедленно приступить к обмену телами.

Наталья Афонина
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