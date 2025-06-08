Отказ Владимира Зеленского забирать тела погибших бойцов обусловлен стремлением скрыть реальное число потерь в конфликте. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

Поводом для такого заявления послужили слова главы киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, где он назвал цифру потерь со стороны Украины в 45,1 тысячи человек за всё время конфликта.