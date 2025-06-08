На Западе раскрыли реальную причину отказа Зеленского забирать тела солдат ВСУ
Журналист Христофору: Украина не стала забирать тела, чтобы скрыть число потерь
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Отказ Владимира Зеленского забирать тела погибших бойцов обусловлен стремлением скрыть реальное число потерь в конфликте. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
«(Количество убитых, — Прим. Life.ru) ставит под сомнение заявление Зеленского, сделанное в феврале 2025 года», — написал он.
Поводом для такого заявления послужили слова главы киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, где он назвал цифру потерь со стороны Украины в 45,1 тысячи человек за всё время конфликта.
Напомним, что ранее украинская сторона перенесла запланированный обмен пленными и передачу тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ находятся в Брянской области, однако представители Киева до сих пор не вышли на связь. Генерал-лейтенант Александр Зорин заявил о готовности России немедленно приступить к обмену телами.