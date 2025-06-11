Мединский подтвердил передачу тел военных и анонсировал срочные «санитарные обмены»
Мединский: РФ передала Украине 1 212 тел военных, получила 27 тел бойцов ВС РФ
Началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договорённостями». Обложка © Telegram/Владимир Мединский
Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договорённостями».
«Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал он в телеграм-канале.
Мединский подчеркнул, что работа по обмену продолжится, уже завтра начнутся срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта.
«Россия СВОих не бросает!» — заключил он.
Напомним, что ранее Киев по неизвестным причинам перенёс запланированный обмен пленными и приём тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ с 7 июня находились в Брянской области, и только сегодня, 11 июня, стало известно, что Киев всё же забрал первую партию тел. Она пролежала в рефрижераторах на границе почти неделю.