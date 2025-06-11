Мединский подтвердил передачу тел военных и анонсировал срочные «санитарные обмены»

Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договорённостями».

«Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал он в телеграм-канале.

Мединский подчеркнул, что работа по обмену продолжится, уже завтра начнутся срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта.