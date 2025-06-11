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Регион
11 июня, 11:23

Мединский подтвердил передачу тел военных и анонсировал срочные «санитарные обмены»

Мединский: РФ передала Украине 1 212 тел военных, получила 27 тел бойцов ВС РФ

Началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договорённостями». Обложка © Telegram/Владимир Мединский

Началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договорённостями». Обложка © Telegram/Владимир Мединский

Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договорённостями».

«Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал он в телеграм-канале.

Мединский подчеркнул, что работа по обмену продолжится, уже завтра начнутся срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта.

«Россия СВОих не бросает!» — заключил он.

На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе
На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе

Напомним, что ранее Киев по неизвестным причинам перенёс запланированный обмен пленными и приём тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ с 7 июня находились в Брянской области, и только сегодня, 11 июня, стало известно, что Киев всё же забрал первую партию тел. Она пролежала в рефрижераторах на границе почти неделю.

Александра Вишнякова
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