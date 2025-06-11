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11 июня, 14:35

«Ребят бросали на убой»: Эксперт объяснил многократную разницу в числе переданных тел Киеву

Эксперт Матвийчук: Разница в количестве переданных тел связана с потерями сторон

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил разницу в количестве обменянных тел с российской и украинской стороны. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что потери ВСУ в десятки раз превышают наши.

Почему такая большая разница? Я полагаю, что разница заключается в том, что действительно наши потери в десятки раз меньше, чем потери украинской стороны. Украинская сторона ввиду отсутствия боеприпасов, ввиду отсутствия артиллерийских снарядов телами своих солдат пыталась захватить территории.

Анатолий Матвийчук

Военный эксперт, полковник в отставке

Почему такая большая разница? Я полагаю, что разница заключается в том, что действительно наши потери в десятки раз меньше, чем потери украинской стороны. Украинская сторона ввиду отсутствия боеприпасов, ввиду отсутствия артиллерийских снарядов телами своих солдат пыталась захватить территории.
Почему такая большая разница? Я полагаю, что разница заключается в том, что действительно наши потери в десятки раз меньше, чем потери украинской стороны. Украинская сторона ввиду отсутствия боеприпасов, ввиду отсутствия артиллерийских снарядов телами своих солдат пыталась захватить территории.

Матвийчук заявил, что ВС РФ проявляют заботу о солдатах в то время, как украинские силы «бросили своих ребят на убой». Однако Зеленский отрицает эти факты, в том числе и то, что потери ВСУ значительно выше.

«Весь парадокс заключается в том, что, согласно положению международного гуманитарного права по ведению боевых действий, похороны своих являются обязанностью командиров и военно-политического руководства страны. Если мы выражаем свою такую гуманитарную волю и говорим «заберите их» — они должны взять», — добавил эксперт.

В противном случае, по словам собеседника Life.ru, это чревато социальным взрывом. То, что сейчас происходит на Украине, эксперт назвал «расчеловечением руководства».

Следование морали: В Госдуме объяснили важность передачи тел бойцов ВСУ Киеву
Следование морали: В Госдуме объяснили важность передачи тел бойцов ВСУ Киеву

Напомним, что сегодня был запущен процесс обмена телами погибших бойцов между российской и украинской сторонами. Киев получил 1212 тел своих погибших, а Москве были возвращены останки 27 военнослужащих. Life.ru также опубликовал видео с места, где происходила передача тел.

Ольга Сливченко
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