«Ребят бросали на убой»: Эксперт объяснил многократную разницу в числе переданных тел Киеву
Эксперт Матвийчук: Разница в количестве переданных тел связана с потерями сторон
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Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил разницу в количестве обменянных тел с российской и украинской стороны. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что потери ВСУ в десятки раз превышают наши.
Почему такая большая разница? Я полагаю, что разница заключается в том, что действительно наши потери в десятки раз меньше, чем потери украинской стороны. Украинская сторона ввиду отсутствия боеприпасов, ввиду отсутствия артиллерийских снарядов телами своих солдат пыталась захватить территории.
Матвийчук заявил, что ВС РФ проявляют заботу о солдатах в то время, как украинские силы «бросили своих ребят на убой». Однако Зеленский отрицает эти факты, в том числе и то, что потери ВСУ значительно выше.
«Весь парадокс заключается в том, что, согласно положению международного гуманитарного права по ведению боевых действий, похороны своих являются обязанностью командиров и военно-политического руководства страны. Если мы выражаем свою такую гуманитарную волю и говорим «заберите их» — они должны взять», — добавил эксперт.
В противном случае, по словам собеседника Life.ru, это чревато социальным взрывом. То, что сейчас происходит на Украине, эксперт назвал «расчеловечением руководства».
Напомним, что сегодня был запущен процесс обмена телами погибших бойцов между российской и украинской сторонами. Киев получил 1212 тел своих погибших, а Москве были возвращены останки 27 военнослужащих. Life.ru также опубликовал видео с места, где происходила передача тел.