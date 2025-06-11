Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил разницу в количестве обменянных тел с российской и украинской стороны. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что потери ВСУ в десятки раз превышают наши.

Почему такая большая разница? Я полагаю, что разница заключается в том, что действительно наши потери в десятки раз меньше, чем потери украинской стороны. Украинская сторона ввиду отсутствия боеприпасов, ввиду отсутствия артиллерийских снарядов телами своих солдат пыталась захватить территории. Анатолий Матвийчук Военный эксперт, полковник в отставке

Матвийчук заявил, что ВС РФ проявляют заботу о солдатах в то время, как украинские силы «бросили своих ребят на убой». Однако Зеленский отрицает эти факты, в том числе и то, что потери ВСУ значительно выше.

«Весь парадокс заключается в том, что, согласно положению международного гуманитарного права по ведению боевых действий, похороны своих являются обязанностью командиров и военно-политического руководства страны. Если мы выражаем свою такую гуманитарную волю и говорим «заберите их» — они должны взять», — добавил эксперт.