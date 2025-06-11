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11 июня, 12:54

Следование морали: В Госдуме объяснили важность передачи тел бойцов ВСУ Киеву

Депутат Новиков назвал передачу тел важной частью соблюдения норм морали

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Возвращение тел погибших украинских солдат — это крайне важный аспект поддержания морального духа и соблюдения этических принципов. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, это также важно для семей погибших бойцов, поскольку даёт родственникам возможность попрощаться со своими близкими и достойно проводить их в последний путь.

«Это важная часть соблюдения, сохранения неких моральных норм и принципов», — отметил парламентарий в беседе с Lenta.ru.

По словам Новикова, вооружённые конфликты представляют собой крайне непростое испытание. Он отметил двойственную природу военных действий, так как они способны как сплачивать общество и способствовать консолидации, так и приводить к дегуманизации. Как подчеркнул парламентарий, подобные прецеденты наблюдались в недавнем прошлом.

Он особо выделил значимость того, что российская сторона не только сохраняет останки военнослужащих ВСУ, но и активно добивается их репатриации.

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Ранее сегодня Владимир Мединский, помощник российского президента, объявил о запуске процесса обмена телами павших бойцов между РФ и Украиной. По его данным, Киев получил 1212 тел своих погибших, а Москве были возвращены останки 27 военнослужащих.

Ольга Сливченко
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