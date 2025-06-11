Следование морали: В Госдуме объяснили важность передачи тел бойцов ВСУ Киеву
Депутат Новиков назвал передачу тел важной частью соблюдения норм морали
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Возвращение тел погибших украинских солдат — это крайне важный аспект поддержания морального духа и соблюдения этических принципов. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, это также важно для семей погибших бойцов, поскольку даёт родственникам возможность попрощаться со своими близкими и достойно проводить их в последний путь.
«Это важная часть соблюдения, сохранения неких моральных норм и принципов», — отметил парламентарий в беседе с Lenta.ru.
По словам Новикова, вооружённые конфликты представляют собой крайне непростое испытание. Он отметил двойственную природу военных действий, так как они способны как сплачивать общество и способствовать консолидации, так и приводить к дегуманизации. Как подчеркнул парламентарий, подобные прецеденты наблюдались в недавнем прошлом.
Он особо выделил значимость того, что российская сторона не только сохраняет останки военнослужащих ВСУ, но и активно добивается их репатриации.
Ранее сегодня Владимир Мединский, помощник российского президента, объявил о запуске процесса обмена телами павших бойцов между РФ и Украиной. По его данным, Киев получил 1212 тел своих погибших, а Москве были возвращены останки 27 военнослужащих.