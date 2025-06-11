В рамках обмена телами погибших Россия получила 27 тел участников СВО, а Украина вернула 1212 тел. Такое невероятное соотношение и объясняет затянувшуюся и неловкую заминку в процессе обмена, считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.



«Ошеломляющая пропорция обмена телами. Вот и объяснение затянувшейся некрасивой паузы в процессе обмена телами. Несколько дней рефрижераторы с 1212 замороженными трупами неприкаянным «грузом 200» стояли на границе. И в Киеве не могли внятно объяснить, почему Украина не забирает своих павших», — написал он в телеграм-канале.

Военкор отметил, что Украина имела возможность немедленно и без предварительных договорённостей вернуть своих граждан, просто открыв «калитку на границе». Однако такое решение нанесло бы серьёзный ущерб имиджу власти. Поэтому в офисе Зеленского искали способ провести обмен пленными, минимизируя репутационные риски.

Однако, продолжил Коц, даже в условиях жесткой цензуры в украинских СМИ, соотношение обмена – 1212 украинских военных на 27 российских – вряд ли останется незамеченным. Информация о погибших, застрявших на границе, не была обнародована, но трагедия всё равно просачивается в общество.