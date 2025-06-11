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Регион
11 июня, 11:51

«Ошеломляющая пропорция»: Военкор Коц назвал причину задержки обмена телами между РФ и Киевом

Военкор Коц назвал причину задержки обмена телами между РФ и Киевом

Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко

Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко

В рамках обмена телами погибших Россия получила 27 тел участников СВО, а Украина вернула 1212 тел. Такое невероятное соотношение и объясняет затянувшуюся и неловкую заминку в процессе обмена, считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Ошеломляющая пропорция обмена телами. Вот и объяснение затянувшейся некрасивой паузы в процессе обмена телами. Несколько дней рефрижераторы с 1212 замороженными трупами неприкаянным «грузом 200» стояли на границе. И в Киеве не могли внятно объяснить, почему Украина не забирает своих павших», — написал он в телеграм-канале.

Военкор отметил, что Украина имела возможность немедленно и без предварительных договорённостей вернуть своих граждан, просто открыв «калитку на границе». Однако такое решение нанесло бы серьёзный ущерб имиджу власти. Поэтому в офисе Зеленского искали способ провести обмен пленными, минимизируя репутационные риски.

Однако, продолжил Коц, даже в условиях жесткой цензуры в украинских СМИ, соотношение обмена – 1212 украинских военных на 27 российских – вряд ли останется незамеченным. Информация о погибших, застрявших на границе, не была обнародована, но трагедия всё равно просачивается в общество.

На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе
На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе

Ранее сегодня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев начали процесс обмена телами погибших военнослужащих. Украинской стороне передали 1212 тел, РФ получили 27 павших героев. Тела бойцов теперь можно похоронить согласно религиозным и гражданским обрядам.

Наталья Демьянова
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