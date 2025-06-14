Уже 3600 тел погибших солдат ВСУ передали Украине из российских моргов
РФ передала Украине ещё 1200 тел погибших солдат в рамках соглашения в Стамбуле
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На Украину по результатам переговоров в Стамбуле тела ещё 1200 погибших солдат ВСУ, сообщил 14 июня Координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными.
«Сегодня в рамках договорённостей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила ещё 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим», — гласит странная формулировка штаба,
Передача первой партии тел погибших украинских военных от российской стороны ВСУ была назначена на 7 июня, но не состоялась. По данным МИД РФ, Киев не забрал тела, что было расценено как проявление неуважения к погибшим. Рефрижераторы с телами почти неделю стояли в Брянской области. 11 июня Киев наконец забрал 1212 тел. А 13 числа РФ передала Украине тела ещё 1200 погибших ВСУшников. Всего Россия намерена передать Украине в качестве жеста доброй воли останки 6000 солдат.