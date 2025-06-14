ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 10:53

Уже 3600 тел погибших солдат ВСУ передали Украине из российских моргов

РФ передала Украине ещё 1200 тел погибших солдат в рамках соглашения в Стамбуле

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

На Украину по результатам переговоров в Стамбуле тела ещё 1200 погибших солдат ВСУ, сообщил 14 июня Координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными.

«Сегодня в рамках договорённостей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила ещё 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим», — гласит странная формулировка штаба,

Передача первой партии тел погибших украинских военных от российской стороны ВСУ была назначена на 7 июня, но не состоялась. По данным МИД РФ, Киев не забрал тела, что было расценено как проявление неуважения к погибшим. Рефрижераторы с телами почти неделю стояли в Брянской области. 11 июня Киев наконец забрал 1212 тел. А 13 числа РФ передала Украине тела ещё 1200 погибших ВСУшников. Всего Россия намерена передать Украине в качестве жеста доброй воли останки 6000 солдат.

«Заставили признать потери»: Стало известно, кто вынудил Киев забрать тела бойцов ВСУ
«Заставили признать потери»: Стало известно, кто вынудил Киев забрать тела бойцов ВСУ
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar