Уже 3600 тел погибших солдат ВСУ передали Украине из российских моргов

На Украину по результатам переговоров в Стамбуле тела ещё 1200 погибших солдат ВСУ, сообщил 14 июня Координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными.

«Сегодня в рамках договорённостей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила ещё 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим», — гласит странная формулировка штаба,