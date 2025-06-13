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13 июня, 16:33

«Заставили признать потери»: Стало известно, кто вынудил Киев забрать тела бойцов ВСУ

Балицкий: Решение Киева забрать тела ВСУ — это вынужденная мера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Решение киевских властей забрать тела бойцов ВСУ является вынужденной мерой, а не результатом договорённостей или настоящего стремления вернуть погибших. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

«Террористическое государство соизволило забрать первую тысячу погибших ВСУшников. Их решение — не факт договорённостей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам», — написал он.

По словам Балицкого, большой вклад внёс тот факт, что у всех украинских солдат есть имена, поэтому скрыть факт их существования у Незалежной не получится.

Он также отметил, что нет никаких сомнений в том, что Запорожье, как и другие города, будет освобождено от гнёта киевского режима. Местные жители этого ждут и верят в лучшее, несмотря на то, что им приходится непросто.

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Напомним, что возвращение Украине тел 1200 погибших военнослужащих с российской территории состоялось 13 июня. При этом РФ не получила ни одного тела от Киева.


Юлия Сафиулина
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