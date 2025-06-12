Самолёт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
В Подмосковье совершил посадку самолёт Ил-76МД, доставивший российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена. Кадры публикует телеканал «Звезда».
Самолёт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье. Видео © Telegram / Zvezdanews
Военные, сойдя с трапа приземлившегося самолёта, приветствовали землю криками «Россия» и размахивали флагами.
12 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, на родину вернулась новая группа российских военнослужащих. Украина, в свою очередь, получила эквивалентную по численности группу своих бойцов.
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