Самолёт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Освобождённый из плена боец ВС РФ не смог сдержать слёз во время звонка родным

Освобождённый из плена боец ВС РФ не смог сдержать слёз во время звонка родным

12 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, на родину вернулась новая группа российских военнослужащих. Украина, в свою очередь, получила эквивалентную по численности группу своих бойцов.