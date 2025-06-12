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12 июня, 16:50

Самолёт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

В Подмосковье совершил посадку самолёт Ил-76МД, доставивший российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Самолёт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье. Видео © Telegram / Zvezdanews

Военные, сойдя с трапа приземлившегося самолёта, приветствовали землю криками «Россия» и размахивали флагами.

Освобождённый из плена боец ВС РФ не смог сдержать слёз во время звонка родным
Освобождённый из плена боец ВС РФ не смог сдержать слёз во время звонка родным

12 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, на родину вернулась новая группа российских военнослужащих. Украина, в свою очередь, получила эквивалентную по численности группу своих бойцов.

Обложка © Telegram / Zvezdanews

Наталья Демьянова
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