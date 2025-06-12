Освобождённый из плена боец ВС РФ не смог сдержать слёз во время звонка родным

Освобождённые из плена российские военнослужащие созвонились с родными. На одном из видео, опубликованное телеканалом «Звезда», видно, как один из бойцов не сдержал слёз, услышав голос родных по телефону. Остальные солдаты также стараются как можно быстрее позвонить своим близким, чтобы сообщить о возвращении.

Боец не смог сдержать слёз, когда услышал по телефону родной голос. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Маме набери, скажи, что всё хорошо», — попросил военнослужащий.

Бойца заверили, что его сообщение будет доставлено, и поддержали словами о том, как сильно его любят и ждут дома. Близкие с трудом верили, что разлука скоро закончится.