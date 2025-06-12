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Регион
12 июня, 09:31

«Заберём любой ценой»: Освобождённый из плена боец заявил, что Россия добьётся Победы

Освобождённый из украинского плена боец заявил, что Россия добьётся Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, высказался о дальнейшем ходе конфликта. Его слова прозвучали в видеоролике, опубликованном помощником президента РФ Владимиром Мединским.

«Дома лучше. Как бы оно ни было, мы заберём эту Победу, какой бы она ни была ценой», — сказал боец.

Санитарные обмены тяжелоранеными между Москвой и Киевом начнутся 12 июня
Санитарные обмены тяжелоранеными между Москвой и Киевом начнутся 12 июня

Накануне Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев начали процесс обмена телами погибших военнослужащих. Украинской стороне передали 1212 тел, РФ получили 27 павших героев. Тела бойцов теперь можно похоронить согласно религиозным и гражданским обрядам.

Милена Скрипальщикова
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