Санитарные обмены тяжелоранеными между Москвой и Киевом начнутся 12 июня
Мединский: Москва и Киев 12 июня начнут санитарные обмены тяжелоранеными
Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договорённостями. Обложка © Telegram / Владимир Мединский
Москва и Киев с 12 июня приступят к срочным санитарным обменам тяжелоранеными военнопленными, сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. По его словам, процесс начнётся с обмена пленными, пострадавшими на линии фронта.
Первую группу российских военных до 25 лет вернули в Россию 9 июня. На следующий день, 10 июня, в РФ доставили вторую группу военнослужащих. Все возвращённые бойцы направлены на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения Минобороны РФ. В обмен Киев получил равное количество своих военнопленных, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, что Киев по неизвестным причинам нарушил стамбульские договорённости и перенёс запланированный обмен пленными и приём тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ с 7 июня находятся в Брянской области. По мнению журналистов, власти Украины таким образом хотят скрыть реальные потери. Сегодня, 11 июня, стало известно, что Киев всё же забрал первую партию тел. Она пролежала в рефрижераторах на границе почти неделю.