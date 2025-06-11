Санитарные обмены тяжелоранеными между Москвой и Киевом начнутся 12 июня

Москва и Киев с 12 июня приступят к срочным санитарным обменам тяжелоранеными военнопленными, сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. По его словам, процесс начнётся с обмена пленными, пострадавшими на линии фронта.

Первую группу российских военных до 25 лет вернули в Россию 9 июня. На следующий день, 10 июня, в РФ доставили вторую группу военнослужащих. Все возвращённые бойцы направлены на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения Минобороны РФ. В обмен Киев получил равное количество своих военнопленных, сообщили в российском оборонном ведомстве.