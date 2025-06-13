Россия вернула Киеву тела ещё 1200 украинских военнослужащих
РИАН: РФ передала Киеву ещё 1200 тел погибших украинских военных
Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко
В пятницу, 13 июня, Россия вернула Украине тела 1200 погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ», — сказал собеседник агентства.
При этом российская сторона не получила ни одного тела от Киева.
Накануне Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. С территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.