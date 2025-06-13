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13 июня, 14:49

Россия вернула Киеву тела ещё 1200 украинских военнослужащих

РИАН: РФ передала Киеву ещё 1200 тел погибших украинских военных

Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко

Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко

В пятницу, 13 июня, Россия вернула Украине тела 1200 погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ», — сказал собеседник агентства.

При этом российская сторона не получила ни одного тела от Киева.

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Накануне Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. С территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.

Наталья Демьянова
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