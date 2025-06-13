Россия вернула Киеву тела ещё 1200 украинских военнослужащих

В пятницу, 13 июня, Россия вернула Украине тела 1200 погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ», — сказал собеседник агентства.

При этом российская сторона не получила ни одного тела от Киева.