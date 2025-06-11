Военкор Коц подтвердил обмен телами. Украина передала России 27 погибших, а забрала 1212
Военкор Коц подтвердил, что Киев забрал 1212 тел погибших военных ВСУ
Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко
Россия и Украина провели обмен телами по формуле 1212 на 27, подтвердил военкор Алекснадр Коц.
«Прямо сейчас в точке обмена перегружают трупы украинцев — 1212. По данным моего источника, который непосредственно участвует в процессе, нам отдали 27 тел наших павших героев», — написал он в телеграм-канале.
Информацию о том, что Россия передала Украине тела погибших украинских военных, также подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Напомним, что Киев по неизвестным причинам нарушил стамбульские договорённости и перенёс запланированный обмен пленными и приём тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ с 7 июня находятся в Брянской области. По мнению журналистов, власти Украины таким образом хотят скрыть реальные потери. Сегодня, 11 июня, стало известно, что Киев всё же забрал первую партию тел. Она пролежала в рефрижераторах на границе почти неделю.