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14 июня, 13:25

Вернувшиеся из плена российские военные первым делом позвонили родным

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные после возвращения из пленным первым делом принялись звонить родным, чтобы узнать, как у них дела. Также бойцы поблагодарили за возврат из плены, а некоторые сразу заявили о готовности вернуться на передовую.

Российские военные поблагодарили страну за возврат из плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«Я благодарен своей стране, Родине, что поменяла меня, вернула меня домой. Сейчас вылечусь и дальше в строй. Спасибо всем, особенно семье и Родине, что не забыла. Победа будет за нами », — сказал один из освобождённых бойцов на видео, опубликованном Минобороны.

Для многих этот момент стал долгожданной возможностью связаться с близкими после длительной разлуки.

«Всё давай, всем привет детям, внукам. Я дома. Не переживай, как только узнаю что-то — перезвоню. Всё давай, люблю, целую», — сказал по телефону другой боец.

Флаги и крики «Россия»: Появилось видео с вернувшимися из плена военными РФ
Флаги и крики «Россия»: Появилось видео с вернувшимися из плена военными РФ

Напомним, сегодня в рамках обмена из плена вернулась четвёртая группа пленных бойцов ВС РФ. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Затем военнослужащих перевезут в Россию.

Александра Мышляева
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