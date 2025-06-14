Вернувшиеся из плена российские военные первым делом позвонили родным

Российские военные после возвращения из пленным первым делом принялись звонить родным, чтобы узнать, как у них дела. Также бойцы поблагодарили за возврат из плены, а некоторые сразу заявили о готовности вернуться на передовую.

Российские военные поблагодарили страну за возврат из плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«Я благодарен своей стране, Родине, что поменяла меня, вернула меня домой. Сейчас вылечусь и дальше в строй. Спасибо всем, особенно семье и Родине, что не забыла. Победа будет за нами », — сказал один из освобождённых бойцов на видео, опубликованном Минобороны.

Для многих этот момент стал долгожданной возможностью связаться с близкими после длительной разлуки.

«Всё давай, всем привет детям, внукам. Я дома. Не переживай, как только узнаю что-то — перезвоню. Всё давай, люблю, целую», — сказал по телефону другой боец.