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14 июня, 12:21

Флаги и крики «Россия»: Появилось видео с вернувшимися из плена военными РФ

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Россия и Украина возобновили обмен ранеными военнопленными в соответствии со Стамбульскими договорённостями. Сегодня на родину вернулась уже четвёртая группа военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Четвёртая группа военнослужащих ВС РФ вернулась из плена в рамках обмена. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Освобождённые из украинского плена российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. В результате с украинской территории на Родину вернулись российские военнослужащие. В свою очередь, Киев получил назад равное количество пленных украинских солдат.

Александра Мышляева
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