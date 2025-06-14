Флаги и крики «Россия»: Появилось видео с вернувшимися из плена военными РФ
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Россия и Украина возобновили обмен ранеными военнопленными в соответствии со Стамбульскими договорённостями. Сегодня на родину вернулась уже четвёртая группа военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Четвёртая группа военнослужащих ВС РФ вернулась из плена в рамках обмена. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Освобождённые из украинского плена российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. В результате с украинской территории на Родину вернулись российские военнослужащие. В свою очередь, Киев получил назад равное количество пленных украинских солдат.