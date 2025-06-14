Флаги и крики «Россия»: Появилось видео с вернувшимися из плена военными РФ

Россия и Украина возобновили обмен ранеными военнопленными в соответствии со Стамбульскими договорённостями. Сегодня на родину вернулась уже четвёртая группа военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Четвёртая группа военнослужащих ВС РФ вернулась из плена в рамках обмена. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Освобождённые из украинского плена российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», — говорится в сообщении Минобороны.