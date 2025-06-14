В США подтвердили самые страшные опасения Зеленского насчёт Израиля

Американские власти приняли решение о переброске части средств ПВО с украинской территории на Ближний Восток, чтобы «защитить своих людей» в данном регионе. Об том сообщил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

«Всю неделю я был на слушаниях на Капитолийском холме… Один из вопросов, который задали: «Вы отправили часть своих средств обороны от беспилотных воздушных систем с Украины на Ближний Восток?» Я ответил: «Да». Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру», — отметил он.