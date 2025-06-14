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14 июня, 11:39

«Нам не помогает»: Зеленский пожаловался на конфликт между Израилем и Ираном

Зеленский: Обострение конфликта Ирана и Израиля не помогает Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский считает, что обострение конфликта между Израилем и Ираном не в интересах Украины. Эскалация уже привела к росту цен на нефть, что не играет на руку Киеву, заявил он в интервью РБК-Украина.

«Этот фактор нам точно не помогает», — сказал киевский главарь.

Зеленский также выразил обеспокоенность возможным сокращением западной военной поддержки Украины из-за переключения внимания на ближневосточный кризис. По его словам, Киев не оспаривает приоритетность американо-израильских отношений, но надеется на сохранение объёмов помощи.

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Напомним, 13 июня израильские войска нанесли массированный авиаудар по территории Ирана для «предотвращения ядерной угрозы». В результате атаки погибли командующий ВКС КСИР генерал-майор Амир-Али Хаджизаде и другие военачальники. Ситуацию прокомментировал глава США, заявив, что у Тегерана был шанс заключить ядерную сделку, но иранцы им не воспользовались. Сегодня в ЦАХАЛ заявили, что в первый день атаки на Иран были убиты девять физиков-ядерщиков исламской республики.

Юрий Лысенко
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