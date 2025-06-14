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Регион
14 июня, 11:29

Зеленский оценил перспективы дальнейших переговоров с Россией

Зеленский примет решение о дальнейших переговорах с РФ после обмена пленными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский отложил решение о переговорах с Россией до завершения обмена пленными. Ожидается, что процесс завершится 20-21 июня, после чего будут определены дальнейшие шаги, заявил главарь киевского режима.

«После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — утверждает экс-комик.

Он добавил, что параллельно команды Киева и Вашингтона работают над организацией встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Канаде, который пройдёт 15-17 июня. Бывший юморист намерен обсудить с главой Белого дома вопросы переговоров с Москвой, антироссийских санкций и новый пакет военной помощи. Киев подготовил запрос на масштабные поставки вооружений от США, которые требуют одобрения на высшем уровне.

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Владимир Зеленский не оставляет надежд добиться от американского президента помощи в конфликте с Россией. Пару дней назад он в очередной раз призвал главу США ужесточить наложенные на Москву санкции.

Юрий Лысенко
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