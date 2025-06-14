Зеленский оценил перспективы дальнейших переговоров с Россией

Владимир Зеленский отложил решение о переговорах с Россией до завершения обмена пленными. Ожидается, что процесс завершится 20-21 июня, после чего будут определены дальнейшие шаги, заявил главарь киевского режима.

«После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — утверждает экс-комик.

Он добавил, что параллельно команды Киева и Вашингтона работают над организацией встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Канаде, который пройдёт 15-17 июня. Бывший юморист намерен обсудить с главой Белого дома вопросы переговоров с Москвой, антироссийских санкций и новый пакет военной помощи. Киев подготовил запрос на масштабные поставки вооружений от США, которые требуют одобрения на высшем уровне.