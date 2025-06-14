«Будем жить за счёт «клятых москалей»: Бородай объяснил, как Зеленский обманул ВСУ
Бородай: Зеленский обещал солдатам ВСУ жизнь за счёт репараций от России
Владимир Зеленский с бойцами ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский обманул ВСУ, чтобы мотивировать на участие в боевых действиях. Главарь киевского режима убеждал украинских солдат, мол, они обязательно победят Россию и будут жить за счёт репараций. Об этом рассказал депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады СДД Александр Бородай.
«Дескать, будет жизнь на халяву, ничего не надо будет делать, работать не надо будет. Мы, мол, будем жить за счёт «клятых москалей», они нам всё заплатят, а мы будем хорошо жить», — раскрыл риторику Зеленского собеседник «Царьграда».
Ранее экс-глава запрещённой на Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его банда живут в мире иллюзий. По его словам, главарь киевского режима уже не может контролировать себя и положение дел на фронте. Кроме того, премьер Венгрии Орбан обвинил Зеленского в неблагодарности и высокомерии.