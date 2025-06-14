Владимир Зеленский обманул ВСУ, чтобы мотивировать на участие в боевых действиях. Главарь киевского режима убеждал украинских солдат, мол, они обязательно победят Россию и будут жить за счёт репараций. Об этом рассказал депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады СДД Александр Бородай.

«Дескать, будет жизнь на халяву, ничего не надо будет делать, работать не надо будет. Мы, мол, будем жить за счёт «клятых москалей», они нам всё заплатят, а мы будем хорошо жить», — раскрыл риторику Зеленского собеседник «Царьграда».