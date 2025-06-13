«Это перебор»: Орбан отчитал Зеленского за высокомерие и неблагодарность
Премьер Венгрии Орбан обвинил Зеленского в неблагодарности и высокомерии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности и высокомерии, подчеркнув, что Будапешт не намерен следовать примеру западноевропейских стран в поддержке Киева, поскольку имеет собственное представление об украинцах. Слова главы венгерского кабмина прозвучали в эфире радио Kossuth.
«Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даём им работу, мы кормим их детей, мы даём им образование, мы обеспечиваем их безопасность, и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять», — заявил Орбан.
Премьер чётко дал понять, что Венгрия не станет преклоняться перед Украиной, как это, по его словам, делают страны Западной Европы. Он также категорически отверг одобрение со стороны Будапешта вступления Киева в ЕС, мотивируя это тем, что Украина, по его мнению, не заслуживает вступления в союз.
Напомним, ранее Зеленский обвинил венгерские спецслужбы в шпионаже на украинской земле, заявив о наличии соответствующих доказательств у киевских властей. Он также подчеркнул готовность Украины предать эти данные гласности, если это окажется необходимым. Орбан в ответ на критику со стороны главы киевского режима назвал возможную причину такого развития событий — по его словам, дело в том, что Венгрия отказалась отправлять войска на Украину.