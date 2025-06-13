«Это перебор»: Орбан отчитал Зеленского за высокомерие и неблагодарность

Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности и высокомерии, подчеркнув, что Будапешт не намерен следовать примеру западноевропейских стран в поддержке Киева, поскольку имеет собственное представление об украинцах. Слова главы венгерского кабмина прозвучали в эфире радио Kossuth.

«Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даём им работу, мы кормим их детей, мы даём им образование, мы обеспечиваем их безопасность, и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять», — заявил Орбан.

Премьер чётко дал понять, что Венгрия не станет преклоняться перед Украиной, как это, по его словам, делают страны Западной Европы. Он также категорически отверг одобрение со стороны Будапешта вступления Киева в ЕС, мотивируя это тем, что Украина, по его мнению, не заслуживает вступления в союз.