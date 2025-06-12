Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому отказаться от обвинений в адрес Будапешта и выразить признательность за оказанную помощь украинским беженцам. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Венгрия подверглась откровенным и грубым угрозам со стороны украинцев», — подчеркнул Орбан. По мнению венгерского лидера, подобная риторика связана с позицией Будапешта, выступающего против вступления Незалежной в ЕС.

Орбан отметил, что вместо обвинений Киев мог бы оценить усилия Венгрии, которая, по его словам, приняла десятки тысяч украинских граждан, предоставила жильё, обеспечила доступ к образованию для детей и организовала медицинскую помощь пострадавшим военнослужащим.

Кроме того, премьер выразил обеспокоенность курсом Европейского союза на полное прекращение закупок российских энергоресурсов к 2027 году. По его словам, такое развитие событий грозит резким ростом цен на внутреннем рынке.

«(Зеленский. — прим. Life.ru) говорит, что хочет выудить деньги из карманов венгров, чтобы он мог более успешно вести свою войну. Мы не будем разрушать венгерские дома ради того, чтобы украинцы могли достичь своих целей в войне», — заключил Орбан.