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10 июня, 22:50

Орбан: Зеленский критикует Будапешт из-за отказа венгров умирать за Украине

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский обрушился с критикой на Правительство Венгрии, поскольку оно выступает против отправки венгерских войск на Украину. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он добавил, что власти не хотят, чтобы венгры возвращались домой в гробах.

«Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину... Мы не желаем, чтобы наши дети служили в венгерской армии, отправлялись на украинские фронты и возвращались оттуда в гробах», — заявил Орбан в видеообращении в соцсетях.

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Ранее главарь киевского режима подверг критике действия правительства Орбана. Он обвинил венгерское руководство во вмешательстве в дела Украины. Также Зеленский заявил о шпионаже Венгрии на территории Украины.

Лия Мурадьян
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