Орбан: Зеленский критикует Будапешт из-за отказа венгров умирать за Украине

Владимир Зеленский обрушился с критикой на Правительство Венгрии, поскольку оно выступает против отправки венгерских войск на Украину. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он добавил, что власти не хотят, чтобы венгры возвращались домой в гробах.

«Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину... Мы не желаем, чтобы наши дети служили в венгерской армии, отправлялись на украинские фронты и возвращались оттуда в гробах», — заявил Орбан в видеообращении в соцсетях.