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9 июня, 10:09

В Кремле назвали разительное отличие Орбана от «близоруких лидеров» ЕС

Песков: У России и Венгрии есть разногласия, но диалог позволяет их решать

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / ЕРА

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет решать любые конфликты путём дипломатических переговоров, чему стоит поучиться большинству стран Евросоюза. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что премьер-министр Орбан всегда был и остаётся убеждённым сторонником решения самых сложных проблем путём диалога. Этим его позиция, конечно, разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран ЕС», — пояснил он.

Песков добавил, что Россия и Венгрия имеют по ряду вопросов противоположные мнения, однако страны сохраняют обоюдную готовность решать все проблемы только за столом переговоров, а это даёт эффективный результат в межгосударственных отношениях.

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Ранее Орбан констатировал, что сейчас Европа слаба, поэтому нуждается в американцах. Также политик призвал к «стратегическому соглашению с Россией», а также предложил ЕС подумать «не о Владимире Путине, а о себе».

Татьяна Миссуми
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