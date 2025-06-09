Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет решать любые конфликты путём дипломатических переговоров, чему стоит поучиться большинству стран Евросоюза. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что премьер-министр Орбан всегда был и остаётся убеждённым сторонником решения самых сложных проблем путём диалога. Этим его позиция, конечно, разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран ЕС», — пояснил он.

Песков добавил, что Россия и Венгрия имеют по ряду вопросов противоположные мнения, однако страны сохраняют обоюдную готовность решать все проблемы только за столом переговоров, а это даёт эффективный результат в межгосударственных отношениях.