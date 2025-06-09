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Регион
9 июня, 08:46
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Орбан заявил, что «русские понимают только язык силы»

Виктор Орбан и Владимир Путин в Кремле. Обложка © Life.ru

Виктор Орбан и Владимир Путин в Кремле. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу быть сильной, потому что «русские понимают только язык силы».

«Я считаю, что русские понимают только язык силы и Европа должна быть сильной. Переговоры должны вестись с позиции силы», — цитирует Орбана телеканал LCI.

Однако он констатировал, что сейчас Европа слаба, поэтому нуждается в американцах. Также политик призвал к «стратегическому соглашению с Россией», но в первую очередь ЕС должен подумать «не о Владимире Путине, а о себе».

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А ранее Виктор Орбан заявлял, что если что российский лидер Владимир Путин прилетит в Венгрию, его встретят «как подобает».

Александра Вишнякова
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