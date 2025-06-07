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7 июня, 14:28

«Подливают масло в огонь»: Орбан разразился новой порцией обвинений в адрес ЕС

Премьер Венгрии Орбан обвинил ЕС в затягивании украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жёстким заявлением в соцсети X. По его словам, европейские лидеры не стремятся к миру, а наоборот — подливают масла в огонь, продлевая конфликт на Украине.

«Брюссель ведёт Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. <…> Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь», — написал он.

Орбан напомнил, что позиция Будапешта остаётся неизменной: нужно не эскалировать, а немедленно добиваться перемирия и садиться за стол переговоров.

Орбан: Украина высосет из Евросоюза каждый евро, форинт и злотый
Орбан: Украина высосет из Евросоюза каждый евро, форинт и злотый

Виктор Орбан не впервые обвиняет Евросоюз в попытках спровоцировать открытую конфронтацию с Россией. Ранее на форуме в Будапеште он заявил, что в Брюсселе отказались от изначальных целей ЕС — благосостояния и мира, выбрав курс на эскалацию. По его словам, в Европе всё чаще звучат призывы к превентивному удару по России, якобы ради защиты от будущей агрессии.

Милена Скрипальщикова
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