«Подливают масло в огонь»: Орбан разразился новой порцией обвинений в адрес ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жёстким заявлением в соцсети X. По его словам, европейские лидеры не стремятся к миру, а наоборот — подливают масла в огонь, продлевая конфликт на Украине.

«Брюссель ведёт Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. <…> Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь», — написал он.

Орбан напомнил, что позиция Будапешта остаётся неизменной: нужно не эскалировать, а немедленно добиваться перемирия и садиться за стол переговоров.