«Подливают масло в огонь»: Орбан разразился новой порцией обвинений в адрес ЕС
Премьер Венгрии Орбан обвинил ЕС в затягивании украинского конфликта
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жёстким заявлением в соцсети X. По его словам, европейские лидеры не стремятся к миру, а наоборот — подливают масла в огонь, продлевая конфликт на Украине.
«Брюссель ведёт Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. <…> Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь», — написал он.
Орбан напомнил, что позиция Будапешта остаётся неизменной: нужно не эскалировать, а немедленно добиваться перемирия и садиться за стол переговоров.
Виктор Орбан не впервые обвиняет Евросоюз в попытках спровоцировать открытую конфронтацию с Россией. Ранее на форуме в Будапеште он заявил, что в Брюсселе отказались от изначальных целей ЕС — благосостояния и мира, выбрав курс на эскалацию. По его словам, в Европе всё чаще звучат призывы к превентивному удару по России, якобы ради защиты от будущей агрессии.