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3 июня, 20:45

Орбан: Украина высосет из Евросоюза каждый евро, форинт и злотый

Виктор Орбан. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Виктор Орбан. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Евросоюза в отношении Украины, заявив, что финансовая поддержка Киева лишает европейские страны ресурсов для развития собственной экономики.

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности», — написал он в своих соцсетях.

Орбан охарактеризовал действия Брюсселя как «политическое покрытие ущерба» и «хорошую сделку посреди проигранного конфликта», обвинив европейских бюрократов в безразличии к тому, на какие цели будут потрачены эти средства.

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Ранее венгерский премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на мирные инициативы Дональда Трампа, руководство Евросоюза сознательно выбрало путь эскалации конфликта. По его словам, Будапешт, в отличие от ЕС, надеется на мирное урегулирование.

Артём Гапоненко
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