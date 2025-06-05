Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, ЕС намеренно обостряет конфликт на Украине, стремясь к борьбе с Россией и даже к нанесению превентивного удара. Об этом он заявил на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

Орбан утверждает, что ЕС отклонился от своей первоначальной цели — повышения благосостояния своих членов. По его мнению, приоритетом стала конфронтация с Россией.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может «атаковать» страны ЕС и даже НАТО и только превентивный удар может остановить её», — сказал венгерский премьер.

Орбан также отметил, что под «превентивным ударом», по его мнению, подразумевается продолжение украинского конфликта, чего, как он считает, добиваются лидеры ЕС. Глава венгерского кабмина выразил несогласие с такой позицией, подчеркнув, что скорейшее разрешение конфликта на Украине отвечает интересам европейской безопасности.