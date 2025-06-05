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Регион
5 июня, 12:03
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Орбан заявил о планах ЕС нанести превентивный удар по России

Орбан: ЕС стремится нанести превентивный удар по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, ЕС намеренно обостряет конфликт на Украине, стремясь к борьбе с Россией и даже к нанесению превентивного удара. Об этом он заявил на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.
Орбан утверждает, что ЕС отклонился от своей первоначальной цели — повышения благосостояния своих членов. По его мнению, приоритетом стала конфронтация с Россией.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может «атаковать» страны ЕС и даже НАТО и только превентивный удар может остановить её», — сказал венгерский премьер.

Орбан также отметил, что под «превентивным ударом», по его мнению, подразумевается продолжение украинского конфликта, чего, как он считает, добиваются лидеры ЕС. Глава венгерского кабмина выразил несогласие с такой позицией, подчеркнув, что скорейшее разрешение конфликта на Украине отвечает интересам европейской безопасности.

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Ранее Орбан уже заявлял, что его страна не будет участвовать в финансировании планов по созданию миллионной армии Украины. По его словам, главный приоритет Венгрии — защита собственных национальных интересов и безопасности граждан.

Наталья Демьянова
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