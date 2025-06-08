Орбан заявил, что Путину в Венгрии обеспечат достойный приём в случае визита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал возможный визит президента России Владимира Путина в страну. В эфире телеканала LCI он подчеркнул, что российского лидера встретят «как подобает», если он решит посетить Венгрию.

На вопрос о том, готов ли Орбан принять главу РФ так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест Международного уголовного суда, премьер уверенно ответил, что готов к встрече. Он также раскритиковал МУС, отметив, что эта организация «стала слишком политизированной».

По мнению венгерского премьера, важным является «стратегическое соглашение» с Россией. Он отметил, что угроза войны на территории Европейского Союза и прямого столкновения с Россией не соответствует интересам региона. В связи с этим Орбан заявил, что Украина не должна получить статус члена НАТО.

Кроме того, Орбан раскритиковал антироссийские санкции, заявив, что они негативно сказываются на экономике Евросоюза.