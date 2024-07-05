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5 июля, 13:33

Переговоры Путина и Орбана завершились, продлившись более 2,5 часа

В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, беседа двух лидеров продлилась более 2,5 часа. Вскоре они выступят с заявлением для прессы.

Напомним, 5 июля Орбан прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле раскрыли, что инициатором визита стал Будапешт, предложение поступило Москве буквально два дня назад. В составы делегаций входили главы МИД обеих стран — Сергей Лавров и Петер Сийярто. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

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При этом несколько дней назад, 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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