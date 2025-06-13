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Регион
13 июня, 15:08

Зеленский и его банда живут в мире иллюзий, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский не может контролировать себя и положение дел на фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

По мнению экс-главы запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Владимир Зеленский полностью оторван от действительности. Политик считает, что экс-комик не контролирует свои действия и ситуацию на фронте, оставаясь невосприимчивым к происходящему.

«Зеленский и его банда живут в параллельной реальности, они вообще не готовы реагировать на текущую ситуацию и планировать следующие шаги. Нелегитимный продолжает делать вид, что он контролирует весь мир, но реально он не в состоянии контролировать даже своё поведение, не говоря уже об обстановке на фронте», — сказано в заявлении политика, опубликованном на сайте движения «Другая Украина».

Как утверждает Медведчук, Зеленский не видит парадокса в попытках совместить роли «миротворца» и «марионетки западных спецслужб». Все его шаги по укреплению Украины приводили к противоположному эффекту — её серьёзному ослаблению. Медведчук полагает, что главе киевского режима, не обладавшему опытом реального управления, «глубоко плевать на интересы страны и страдания народа, но, как актёр, он вцепился в культовую роль и не желает её отдавать другим».

«Примитивный ум Зеленского не понимает, что во всей этой операции ему уготовлена роль зиц-председателя, организовали все западные спецслужбы, а ответ отразится на Украине», — добавил Медведчук.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский игнорирует текущую военную ситуацию и не признаёт успехов, заявленных российскими силами. Бывший комик оспаривает утверждение о победе РФ в продолжающемся противостоянии, заявляя, что это лишь «субъективная российская версия» событий.

Ольга Сливченко
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