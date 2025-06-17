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17 июня, 12:16

«Неожиданный оборот»: Поступок Трампа на саммите G7 в Канаде привёл в шок Запад

FAZ: Решение Трампа покинуть саммит G7 в Канаде стало для многих неожиданностью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде сразу после ужина, что стало полной неожиданностью для других участников. Об этом сообщило немецкое издание FAZ.

«Ход саммита принял неожиданный оборот. Трамп отбыл в Вашингтон после ужина, сославшись на деликатную ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

По данным издания, внезапный отъезд американского лидера вызвал недоумение среди участников встречи. Также подчёркивается, что из-за постоянной смены позиции Трампа по вопросам антироссийских санкций и конфликта между Ираном и Израилем странам G7 всё сложнее находить общий язык.

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Напомним, Трамп накануне покинул саммит G7 досрочно, что вызвало резонанс в международных кругах. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал этот поступок унижением для Эммануэля Макрона, подчеркнув, что глава Франции оказался в неудобном положении. Кроме того, на встрече Трампу не дали выступить перед журналистами — премьер-министр Канады Марк Карни взял на себя роль модератора и фактически «перехватил слово», чем, по сообщениям, удивил американского лидера.

Милена Скрипальщикова
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