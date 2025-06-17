«Неожиданный оборот»: Поступок Трампа на саммите G7 в Канаде привёл в шок Запад

Президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде сразу после ужина, что стало полной неожиданностью для других участников. Об этом сообщило немецкое издание FAZ.

«Ход саммита принял неожиданный оборот. Трамп отбыл в Вашингтон после ужина, сославшись на деликатную ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в материале.