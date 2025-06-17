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Регион
17 июня, 08:26

Франция сочла поведение Трампа в отношении Макрона полным унижением

Филиппо: Трамп публично унизил Макрона после досрочного отъезда с саммита G7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X заявил, что президент США Дональд Трамп нанёс серьёзное унижение главе Франции Эммануэлю Макрону, покинув саммит G7 раньше времени.

Комментируя пост Трампа в Truth Social, Филиппо подчеркнул, что этот поступок стал настоящим позором для французского лидера, выставив его в невыгодном свете на международной арене.

«Это полное унижение!», — отреагировал Филиппо.

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Напомним, Трамп опроверг предположение своего французского коллеги Эмманюэля Макрона о причинах его отъезда с саммита G7 в Канаде. Трамп заявил, что Макрон, стремящийся к публичности, ошибочно посчитал его отъезд с саммита G7 попыткой вернуться в Вашингтон для работы над перемирием между Израилем и Ираном.

Оксана Попова
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