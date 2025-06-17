Франция сочла поведение Трампа в отношении Макрона полным унижением

Комментируя пост Трампа в Truth Social, Филиппо подчеркнул, что этот поступок стал настоящим позором для французского лидера, выставив его в невыгодном свете на международной арене.

Напомним, Трамп опроверг предположение своего французского коллеги Эмманюэля Макрона о причинах его отъезда с саммита G7 в Канаде. Трамп заявил, что Макрон, стремящийся к публичности, ошибочно посчитал его отъезд с саммита G7 попыткой вернуться в Вашингтон для работы над перемирием между Израилем и Ираном.