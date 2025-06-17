«Всё путает»: Трамп публично повздорил с Макроном

Американский лидер Дональд Трамп опроверг предположение своего французского коллеги Эмманюэля Макрона, связавшего его отъезд с саммита G7 в Канаде с работой над ирано-израильским перемирием.

Трамп заявил, что Макрон, стремящийся к публичности, ошибочно посчитал его отъезд с саммита G7 попыткой вернуться в Вашингтон для работы над перемирием между Израилем и Ираном.

«Публичности жаждущий президент Франции Эмманюэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «перемирием» между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее! Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда всё путает», — написал Трамп в своей соцсети.

Ранее Макрон сообщил, что ведутся переговоры о прекращении огня между Израилем и Ираном, и существует предложение о встрече, сообщило Reuters.