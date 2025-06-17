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17 июня, 08:51

«Я буду выступать»: Канадский премьер грубо заткнул рот Трампу на саммите G7

Премьер Канады Карни запретил Трампу общаться с журналистами на саммите G7

Во время саммита G7 премьер-министр Канады Марк Карни не предоставил президенту США Дональду Трампу возможности ответить на вопросы журналистов. Американский лидер был немного шокирован, что ему буквально закрыли рот.

«Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, поскольку у нас есть ещё несколько минут с президентом и его командой», — заявил Карни.

Трамп и Карни на саммите G7. Видео © Х / @CalltoActivism

На видео Трамп уже собирался ответить журналистам, но Карни помешал ему. Похоже, премьер-министр Канады так спешил обсудить что-то важное с американским лидером, поэтому просто решил разогнать всю прессу.

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В Канаде 15 июня стартовал саммит G7, который Трамп покинул досрочно, проведя на площадке в Кананаскисе менее десяти часов. За это время он успел объяснить свою позицию по поводу отказа от новых санкций против России и призвать к немедленной эвакуации населения Тегерана. Стоит отметить, что G7 – это неформальное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Обложка © Х / @CalltoActivism

Алиса Хуссаин
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