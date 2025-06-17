«Я буду выступать»: Канадский премьер грубо заткнул рот Трампу на саммите G7

Во время саммита G7 премьер-министр Канады Марк Карни не предоставил президенту США Дональду Трампу возможности ответить на вопросы журналистов. Американский лидер был немного шокирован, что ему буквально закрыли рот.

«Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, поскольку у нас есть ещё несколько минут с президентом и его командой», — заявил Карни.

Трамп и Карни на саммите G7. Видео © Х / @CalltoActivism

На видео Трамп уже собирался ответить журналистам, но Карни помешал ему. Похоже, премьер-министр Канады так спешил обсудить что-то важное с американским лидером, поэтому просто решил разогнать всю прессу.