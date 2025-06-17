Трамп отказался поддерживать израильский план по устранению верховного лидера Ирана
Axios: Трамп запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана Хаменеи
Трамп и Али Хаменеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © Wikipedia / Khamenei.ir
Глава США Дональд Трамп выступил против физического устранения или насильственной смены верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за непредсказуемых последствий, с которыми после этого может столкнуться израильская сторона. Об этом сообщает Axios со ссылкой источники.
«Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете», — отметил источник.
Однако издание отмечает, что эта позиция не исключает возможности принятия Трампом «решительных и масштабных мер» в отношении Ирана. В свою очередь, израильские официальные лица в беседе с изданием заявили, что не стремятся сменить лидера Ирана, а военные утверждают, что не получали соответствующих приказов. По мнению израильских чиновников, оказание публичного давления на Хаменеи может побудить его отказаться от ядерного оружия ради сохранения власти.
К слову, Трамп поддерживает заявленные Израилем военные цели, направленные на уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана, но не разделяет более масштабную стратегию по принудительной перестройке Ирана с помощью военной силы.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. По его мнению, такая акция не приведёт к эскалации, а, напротив, разрешит конфликт. Политолог-востоковед уверен, что даже успешная ликвидация Хаменеи не принесёт никому пользы. Политика Израиля на данный момент вызывает в мире сильное осуждение и противоречит общепринятым этическим стандартам.