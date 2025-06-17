Трамп отказался поддерживать израильский план по устранению верховного лидера Ирана

Глава США Дональд Трамп выступил против физического устранения или насильственной смены верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за непредсказуемых последствий, с которыми после этого может столкнуться израильская сторона. Об этом сообщает Axios со ссылкой источники.

«Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете», — отметил источник.

Однако издание отмечает, что эта позиция не исключает возможности принятия Трампом «решительных и масштабных мер» в отношении Ирана. В свою очередь, израильские официальные лица в беседе с изданием заявили, что не стремятся сменить лидера Ирана, а военные утверждают, что не получали соответствующих приказов. По мнению израильских чиновников, оказание публичного давления на Хаменеи может побудить его отказаться от ядерного оружия ради сохранения власти.