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17 июня, 13:19

Трамп отказался поддерживать израильский план по устранению верховного лидера Ирана

Axios: Трамп запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана Хаменеи

Трамп и Али Хаменеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © Wikipedia / Khamenei.ir

Трамп и Али Хаменеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © Wikipedia / Khamenei.ir

Глава США Дональд Трамп выступил против физического устранения или насильственной смены верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за непредсказуемых последствий, с которыми после этого может столкнуться израильская сторона. Об этом сообщает Axios со ссылкой источники.

«Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете», — отметил источник.

Однако издание отмечает, что эта позиция не исключает возможности принятия Трампом «решительных и масштабных мер» в отношении Ирана. В свою очередь, израильские официальные лица в беседе с изданием заявили, что не стремятся сменить лидера Ирана, а военные утверждают, что не получали соответствующих приказов. По мнению израильских чиновников, оказание публичного давления на Хаменеи может побудить его отказаться от ядерного оружия ради сохранения власти.

К слову, Трамп поддерживает заявленные Израилем военные цели, направленные на уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана, но не разделяет более масштабную стратегию по принудительной перестройке Ирана с помощью военной силы.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. По его мнению, такая акция не приведёт к эскалации, а, напротив, разрешит конфликт. Политолог-востоковед уверен, что даже успешная ликвидация Хаменеи не принесёт никому пользы. Политика Израиля на данный момент вызывает в мире сильное осуждение и противоречит общепринятым этическим стандартам.

Алиса Хуссаин
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