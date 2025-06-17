«Отдал карт-бланш»: Политолог объяснила, почему Израилю бессмысленно убивать Хаменеи

Власти Израиля действительно могут пойти на ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Такое мнение выразила политолог-востоковед Каринэ Геворгян.

«Видимо, американская администрация пока не даёт добро на ликвидацию рахбара Ирана. При этом, по моему мнению, подобный шаг будет довольно бессмысленным и не даст Израилю преимущества в войне. По факту командование иранской операцией против Израиля находится сейчас не в руках Хаменеи. Он дал карт-бланш военным и именно они принимают главные решения», — подчеркнула политолог в беседе с «Газетой.ru».

Геворгян дополнила, что устранение верховного лидера Ирана не приведёт к революции в самой республике. По словам эксперта, для этого в настоящее время нет никаких предпосылок. Востоковед считает, что после возможной смерти Хаменеи просто изберут другого рахбара, несмотря на то, что это долгий процесс. Также специалист отметила, что нигде сейчас не отмечено, какую поддержку оказывает РФ Ирану кроме политической и дипломатической.

«Не исключено, что российское руководство при необходимости может помочь в обеспечении безопасности верховного лидера Ирана, но это пока вопрос нерешённый», — подытожила политолог.