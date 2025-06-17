Благодаря Нетаньяху Израиль сегодня ненавидят во всём мире, заявил Дугин

Нынешняя чудовищная и челоконенавистническая политика Израиля противоречит этике. Сегодня еврейское государство ненавидят практически во всём мире, заявил в рамках своей авторской программы философ Александр Дугин.

«Израиль сегодня просто ненавидят все. Быть сегодня сторонником Израиля в мире просто неэтично», — подчеркнул он в эфире радио Sputnik.

Дугин охарактеризовал операцию Израиля против Ирана как серию «абсолютно кровожадных» действий, где удары наносятся по всем подряд. Он отметил, что Тель-Авив, обладая ядерным оружием, отрицает такое право за Ираном, уничтожает военное руководство суверенных государств и наносит удары по ядерным объектам, попутно убивая сотни мирных жителей.