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17 июня, 12:12

Благодаря Нетаньяху Израиль сегодня ненавидят во всём мире, заявил Дугин

Дугин: Чудовищная и человеконенавистническая политика Израиля противоречит этике

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Нынешняя чудовищная и челоконенавистническая политика Израиля противоречит этике. Сегодня еврейское государство ненавидят практически во всём мире, заявил в рамках своей авторской программы философ Александр Дугин.

«Израиль сегодня просто ненавидят все. Быть сегодня сторонником Израиля в мире просто неэтично», — подчеркнул он в эфире радио Sputnik.

Дугин охарактеризовал операцию Израиля против Ирана как серию «абсолютно кровожадных» действий, где удары наносятся по всем подряд. Он отметил, что Тель-Авив, обладая ядерным оружием, отрицает такое право за Ираном, уничтожает военное руководство суверенных государств и наносит удары по ядерным объектам, попутно убивая сотни мирных жителей.

Философ обратил внимание на изменение позиции главы США Дональда Трампа, который от поддержки Израиля перешёл к призывам о прекращении огня. Особое возмущение у Дугина вызвал факт обращения израильского премьера Биньямина Нетаньяху к американскому президенту за санкцией на уничтожение духовного лидера Ирана, что, по его словам, демонстрирует полный крах международного права и привычных представлений о миропорядке.

В Кремле заявили о нежелании Израиля искать мирное решение конфликта
В Кремле заявили о нежелании Израиля искать мирное решение конфликта

Напомним, накануне Биньямин Нетаньяху допустил, что Израиль предпримет попытку убить верховного иранского лидера Али Хаменеи. Глава еврейского государства считает, будто этот шаг не обострит конфликт, а положит ему конец. А вот политолог-востоковед считает, что даже если ЦАХАЛ сможет ликвидировать Хаменеи, это не принесёт Израилю никакой пользы.

Юрий Лысенко
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