Благодаря Нетаньяху Израиль сегодня ненавидят во всём мире, заявил Дугин
Дугин: Чудовищная и человеконенавистническая политика Израиля противоречит этике
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Нынешняя чудовищная и челоконенавистническая политика Израиля противоречит этике. Сегодня еврейское государство ненавидят практически во всём мире, заявил в рамках своей авторской программы философ Александр Дугин.
«Израиль сегодня просто ненавидят все. Быть сегодня сторонником Израиля в мире просто неэтично», — подчеркнул он в эфире радио Sputnik.
Дугин охарактеризовал операцию Израиля против Ирана как серию «абсолютно кровожадных» действий, где удары наносятся по всем подряд. Он отметил, что Тель-Авив, обладая ядерным оружием, отрицает такое право за Ираном, уничтожает военное руководство суверенных государств и наносит удары по ядерным объектам, попутно убивая сотни мирных жителей.
Философ обратил внимание на изменение позиции главы США Дональда Трампа, который от поддержки Израиля перешёл к призывам о прекращении огня. Особое возмущение у Дугина вызвал факт обращения израильского премьера Биньямина Нетаньяху к американскому президенту за санкцией на уничтожение духовного лидера Ирана, что, по его словам, демонстрирует полный крах международного права и привычных представлений о миропорядке.
Напомним, накануне Биньямин Нетаньяху допустил, что Израиль предпримет попытку убить верховного иранского лидера Али Хаменеи. Глава еврейского государства считает, будто этот шаг не обострит конфликт, а положит ему конец. А вот политолог-востоковед считает, что даже если ЦАХАЛ сможет ликвидировать Хаменеи, это не принесёт Израилю никакой пользы.