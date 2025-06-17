ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 10:50

В Кремле заявили о нежелании Израиля искать мирное решение конфликта

Песков: РФ отмечает отсутствие у Израиля стремления к урегулированию конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Израиль, по всей видимости, не заинтересован в мирном урегулировании конфликта с Ираном и не намерен искать посредников для этого. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации, но в текущих условиях не видит сигнала со стороны Тель-Авива на сближение позиций и начало мирного диалога.

«В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это вот то, что мы констатируем», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что при необходимости РФ готова оказать посреднические услуги для урегулирования конфликта.

«Хороший урок для всех»: Кремль сделал выводы из безнаказанности Израиля за атаки на Иран
«Хороший урок для всех»: Кремль сделал выводы из безнаказанности Израиля за атаки на Иран

Ранее Песков сообщил, что часть россиян, находившихся в Иране на момент обострения конфликта, уже была эвакуирована. По его словам, их вывезли через Азербайджан в безопасные районы. Все ответственные ведомства продолжают следить за обстановкой.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar