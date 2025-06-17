В Кремле заявили о нежелании Израиля искать мирное решение конфликта
Песков: РФ отмечает отсутствие у Израиля стремления к урегулированию конфликта
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Израиль, по всей видимости, не заинтересован в мирном урегулировании конфликта с Ираном и не намерен искать посредников для этого. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации, но в текущих условиях не видит сигнала со стороны Тель-Авива на сближение позиций и начало мирного диалога.
«В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это вот то, что мы констатируем», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Он также подчеркнул, что при необходимости РФ готова оказать посреднические услуги для урегулирования конфликта.
Ранее Песков сообщил, что часть россиян, находившихся в Иране на момент обострения конфликта, уже была эвакуирована. По его словам, их вывезли через Азербайджан в безопасные районы. Все ответственные ведомства продолжают следить за обстановкой.