В Кремле ответили на вопрос о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля

Часть россиян, находившихся в Иране на момент обострения конфликта с Израилеми, уже вывезена с территории страны, все ответственные ведомства отслеживают развитие ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест», — сказал Песков.