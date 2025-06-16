В Кремле ответили на вопрос о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля
Песков: Часть россиян вывезена с территории Ирана через Азербайджан
Обложка © Getty Images / Majid Saeedi / Freier Fotograf
Часть россиян, находившихся в Иране на момент обострения конфликта с Израилеми, уже вывезена с территории страны, все ответственные ведомства отслеживают развитие ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что пока ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал против Израиля военную операцию «Восставший лев». Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы республики. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 3». В результате израильских ударов в Иране погибло уже более 220 человек, ранено — более 1000. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В Израиле заявили, что за три дня жертвами иранский ударов стало 24 человека, около 600 получили ранения. Обмены ударами продолжаются.