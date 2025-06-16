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16 июня, 09:49

В Кремле ответили на вопрос о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля

Песков: Часть россиян вывезена с территории Ирана через Азербайджан

Обложка © Getty Images / Majid Saeedi / Freier Fotograf

Обложка © Getty Images / Majid Saeedi / Freier Fotograf

Часть россиян, находившихся в Иране на момент обострения конфликта с Израилеми, уже вывезена с территории страны, все ответственные ведомства отслеживают развитие ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что пока ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля.

«Правдивое обещание — 3»: Иран поклялся бомбить Израиль до полного уничтожения
«Правдивое обещание — 3»: Иран поклялся бомбить Израиль до полного уничтожения

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал против Израиля военную операцию «Восставший лев». Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы республики. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 3». В результате израильских ударов в Иране погибло уже более 220 человек, ранено — более 1000. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В Израиле заявили, что за три дня жертвами иранский ударов стало 24 человека, около 600 получили ранения. Обмены ударами продолжаются.

Александра Вишнякова
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