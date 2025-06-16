«Хороший урок для всех»: Кремль сделал выводы из безнаказанности Израиля за атаки на Иран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал международную реакцию на вооружённое нападение Израиля на Иран, назвав её «хорошим уроком для всех». В общении с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что Москва пристально следит за развитием событий.

По словам Пескова, в Кремле не оставили без внимания тот факт, что действия Израиля не повлекли за собой каких-либо санкций или широкого осуждения со стороны мирового сообщества. Он отметил, что в целом страны мира поляризовались в своих оценках произошедшего.