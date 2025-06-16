«Хороший урок для всех»: Кремль сделал выводы из безнаказанности Израиля за атаки на Иран
Песков: Отсутствие санкций против Израиля – поучительный опыт для всех
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал международную реакцию на вооружённое нападение Израиля на Иран, назвав её «хорошим уроком для всех». В общении с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что Москва пристально следит за развитием событий.
По словам Пескова, в Кремле не оставили без внимания тот факт, что действия Израиля не повлекли за собой каких-либо санкций или широкого осуждения со стороны мирового сообщества. Он отметил, что в целом страны мира поляризовались в своих оценках произошедшего.
«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, я бы сказал так, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать. Мы это констатируем. Конечно же, для всех это очень хороший урок», — заявил он.
Ранее в израильской армии заявили, чтим удалось вывести из строя 120 ракетных пусковых установок Ирана. Внушительное количество, однако иранский Корпус стражей исламской революции недавно пообещал бомбить Израиль, пока это государство не прекратит своё существование. Это заявление звучит особенно тревожно, если учесть тот факт, что сейчас Тегеран работает над выходом страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.