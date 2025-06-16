Армия Израиля заявила о ликвидации 120 ракетных пусковых установок Ирана
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Израильская армия заявила, что в результате по Ирану была уничтожена треть ракетных установок, которые использует исламская республика. Эти сведения были представлены пресс-службой вооружённых сил.
«С начала операции уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего числа пусковых установок иранского режима», — заявили военные.
Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении авиаударов по объектам управления, связанным с подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Иране. Согласно заявлению ЦАХАЛ, атаки были проведены на основе точных данных, предоставленных разведкой.
Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня, когда армия еврейского государства нанесла массированный удар по территории исламской республики, приведший к гибели не менее 78 человек (включая более 20 военных) и ранению свыше 300. Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы противника. Иран ответил серией ударов. В ночь на 14 июня были атакованы 150 военных объектов Израиля, а 15 июня баллистические ракеты поразили районы Хайфы и Нижней Галилеи, включая ключевые энергообъекты. Израиль, потребовав осуждения Ирана от ООН, продолжил атаки в ночь на 16 июня, нанеся удары по командным центрам КСИР в Иране. В Иране заявили, что операция против Израиля будет продолжаться до уничтожения режима. Кроме того, Тегеран также призвал СБ ООН принять резолюцию с осуждением агрессии Израиля.