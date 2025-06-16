Армия Израиля заявила о ликвидации 120 ракетных пусковых установок Ирана

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня, когда армия еврейского государства нанесла массированный удар по территории исламской республики, приведший к гибели не менее 78 человек (включая более 20 военных) и ранению свыше 300. Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы противника. Иран ответил серией ударов. В ночь на 14 июня были атакованы 150 военных объектов Израиля, а 15 июня баллистические ракеты поразили районы Хайфы и Нижней Галилеи, включая ключевые энергообъекты. Израиль, потребовав осуждения Ирана от ООН, продолжил атаки в ночь на 16 июня, нанеся удары по командным центрам КСИР в Иране. В Иране заявили, что операция против Израиля будет продолжаться до уничтожения режима. Кроме того, Тегеран также призвал СБ ООН принять резолюцию с осуждением агрессии Израиля.