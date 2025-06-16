Иран призвал СБ ООН принять резолюцию с осуждением агрессии Израиля

Иран требует от Совета Безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую израильские атаки на территорию исламской республики.Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Все государства — участники ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять позицию по поводу этого нападения, осудить его и предпринять серьёзные шаги, в том числе путём принятия резолюции с чёткими и недвусмысленными формулировками, осуждающую это нападение», — сказал дипломат на еженедельном брифинге, призвав США признать нападение Израиля агрессией.

Дипломат подчеркнул, что это война не только против Ирана, но и против человеческой цивилизации, Устава ООН, верховенства права и всех ценностей, за которые боролось человечество.