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Регион
16 июня, 09:31

Иран призвал СБ ООН принять резолюцию с осуждением агрессии Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Borna_Mirahmadian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Borna_Mirahmadian

Иран требует от Совета Безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую израильские атаки на территорию исламской республики.Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Все государства — участники ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять позицию по поводу этого нападения, осудить его и предпринять серьёзные шаги, в том числе путём принятия резолюции с чёткими и недвусмысленными формулировками, осуждающую это нападение», — сказал дипломат на еженедельном брифинге, призвав США признать нападение Израиля агрессией.

Дипломат подчеркнул, что это война не только против Ирана, но и против человеческой цивилизации, Устава ООН, верховенства права и всех ценностей, за которые боролось человечество.

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Ранее в Иране заявили, что пришло время пересмотреть своё участие в ДНЯО, чтобы защититься от израильской агрессии. Договор запрещает распространение и использование ядерного оружия, а также передачу технологий его производства другим государствам. Сегодня Багаи сообщил, что МИД согласовывает с парламентом вопрос о возможном выходе Тегерана из данного соглашения.

Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал наносить удары по территории противника. По последним данным, в Израиле погибли 24 человека, в Иране — 224.

Александра Мышляева
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