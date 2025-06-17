Зеленский прибыл на саммит «Семёрки» в Канаде

Владимир Зеленский прибыл на саммит G7, который проходит в канадском городе Кананаскис. Он примет участие в специальном заседании лидеров стран «Группы семи» под названием «Сильная и суверенная Украина». Это мероприятие направлено на обсуждение поддержки Незалежной в условиях текущих вызовов, сообщает «Страна.ua».

В рамках своего визита Зеленский также запланировал ряд встреч с ключевыми мировыми лидерами. Среди них — президенты Франции и Бразилии, а также премьеры Великобритании, Индии и Японии. Кроме того, он встретится с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО. В графике также была встреча с американским лидером Дональдом Трампом, но тот покинул саммит раньше времени.