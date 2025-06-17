Зеленский прибыл на саммит «Семёрки» в Канаде
Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаде
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Владимир Зеленский прибыл на саммит G7, который проходит в канадском городе Кананаскис. Он примет участие в специальном заседании лидеров стран «Группы семи» под названием «Сильная и суверенная Украина». Это мероприятие направлено на обсуждение поддержки Незалежной в условиях текущих вызовов, сообщает «Страна.ua».
В рамках своего визита Зеленский также запланировал ряд встреч с ключевыми мировыми лидерами. Среди них — президенты Франции и Бразилии, а также премьеры Великобритании, Индии и Японии. Кроме того, он встретится с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО. В графике также была встреча с американским лидером Дональдом Трампом, но тот покинул саммит раньше времени.
Напомним, Трамп накануне покинул саммит G7 досрочно, что вызвало резонанс в международных кругах. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал этот поступок унижением для Эмманюэля Макрона, подчеркнув, что глава Франции оказался в неудобном положении. В СМИ теперь пишут о том, что Трамп своим уходом с саммита показал, что стал ближе к России, чем к странам «Семёрки».